Арестованы клиенты Джулиани, которые подали в суд на Коломойского

Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

В США арестовали бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые являются клиентами адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

По данным издания, Фруман и Парнас сегодня предстанут перед судом.

Ранее в одном из интервью программе "Схемы" олигарх Игорь Коломойский рассказал о двух "проходимцах", которые якобы устраивают "провокации" против него. Он назвал имена этих людей – Лев Парнас и Игорь Фруман.

"И они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги и рассказывают, что они близки с господином Джулиани, и они решат с господином Луценко любой вопрос", - сказал Коломойский.

После этого Джулиани после этого заявил об угрозах со стороны Коломойского его клиентам и призвал его арестовать.

Сами Парнас и Фрруман написали заявление в правоохранительные органы Украины о том, что Коломойский якобы готовит их убийство. Также они подали на олигарха в суд с требованием компенсации морального вреда на сумму 200 млн грн.

В октябре Associated Press со ссылкой на источники написала, что ряд бизнесменов, связанных с Трампом и Джулиани, в том числе Фруман и Парнас, пытались сменить руководство компании НАК Нафтогаз Украины.