Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Арестованы клиенты Джулиани, которые подали в суд на Коломойского

Арестованы клиенты Джулиани, которые подали в суд на Коломойского - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)
10.10.2019, 17:38

В США арестовали близких к Рудольфу Джулиани бизнесменов, которых ранее Коломойский обвинил в "провокациях" против него

В США арестовали бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые являются клиентами адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

По данным издания, Фруман и Парнас сегодня предстанут перед судом.

Ранее в одном из интервью программе "Схемы" олигарх Игорь Коломойский рассказал о двух "проходимцах", которые якобы устраивают "провокации" против него. Он назвал имена этих людей – Лев Парнас и Игорь Фруман.

"И они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги и рассказывают, что они близки с господином Джулиани, и они решат с господином Луценко любой вопрос", - сказал Коломойский.

После этого Джулиани после этого заявил об угрозах со стороны Коломойского его клиентам и призвал его арестовать.

Сами Парнас и Фрруман написали заявление в правоохранительные органы Украины о том, что Коломойский  якобы готовит их убийство. Также они подали на олигарха в суд с требованием компенсации морального вреда на сумму 200 млн грн.

В октябре Associated Press со ссылкой на источники написала, что ряд бизнесменов, связанных с Трампом и Джулиани, в том числе Фруман и Парнас, пытались сменить руководство компании НАК Нафтогаз Украины.

Напишите нам
Рудольф Джулиани игорь коломойский НАК Нафтогаз лев парнас игорь фруман
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 