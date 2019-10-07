Союзники Трампа хотели смены руководства Нафтогаза - СМИ

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Ряд бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Рудольфом Джулиани, пытались сменить руководство компании НАК Нафтогаз Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

"Этот круг бизнесменов и доноров Республиканской партии рекламировал связи с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа", - заявили агентству два источника.

По данным AP, в центре этих усилий стояли - Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Саджиант III.

В сообщении уточняется, что, согласно плану бизнесменов, председатель Нафтогаза Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.

Как заявляют в AP, план был сорван проигрышем президенту Владимиру Зеленскому пятого президента Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года.

В ближайшее время, по информации агентства, министр энергетики США Рик Перри приложит усилия для создания более дружественной управленческой команды в Нафтогазе.