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Союзники Трампа хотели смены руководства Нафтогаза - СМИ

Союзники Трампа хотели смены руководства Нафтогаза - СМИ - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
07.10.2019, 06:30

По информации Associated Press, бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Саджиант III якобы хотели сменить руководство украинской газовой компании

Ряд бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Рудольфом Джулиани, пытались сменить руководство компании НАК Нафтогаз Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

"Этот круг бизнесменов и доноров Республиканской партии рекламировал связи с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа", - заявили агентству два источника. 

По данным AP, в центре этих усилий стояли - Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Саджиант III.

В сообщении уточняется, что, согласно плану бизнесменов, председатель Нафтогаза Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.

Как заявляют в AP, план был сорван проигрышем президенту Владимиру Зеленскому пятого президента Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года.

В ближайшее время, по информации агентства, министр энергетики США Рик Перри приложит усилия для создания более дружественной управленческой команды в Нафтогазе. 

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Владимир Зеленский Рудольф Джулиани дональд трамп нафтогаз
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