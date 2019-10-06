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Трамп: Я вообще не хотел звонить Зеленскому

Трамп: Я вообще не хотел звонить Зеленскому - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)
06.10.2019, 10:20

Президент США заявил, что позвонить президенту Украины его попросил министр энергетики

Президент США Дональд Трамп заявил, что звонил президенту Владимиру Зеленскому по просьбе министра энергетики Рика Перри. Об этом глава Белого дома сказал во время телефонной конференции 4 октября с республиканцам в палате представителей США, передает Axios со ссылкой на три источника.

"Мало кто знает об этом, но я даже не хотел звонить. Единственная причина, по которой я позвонил, потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе по сжижению газа", - сказал Трамп.

Журналисты предположили, что этим заявлением американский лидер попытался снять с себя ответственность за скандал.

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