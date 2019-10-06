Трамп: Я вообще не хотел звонить Зеленскому

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что звонил президенту Владимиру Зеленскому по просьбе министра энергетики Рика Перри. Об этом глава Белого дома сказал во время телефонной конференции 4 октября с республиканцам в палате представителей США, передает Axios со ссылкой на три источника.

"Мало кто знает об этом, но я даже не хотел звонить. Единственная причина, по которой я позвонил, потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе по сжижению газа", - сказал Трамп.

Журналисты предположили, что этим заявлением американский лидер попытался снять с себя ответственность за скандал.

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