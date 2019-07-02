Клиенты адвоката Трампа требуют от Коломойского через суд 200 млн

Игорь Коломойский (фото: depositphotos.com)

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, о которых в интервью Схемам говорил олигарх Игорь Коломойский, подали против него иск в суд с требованием компенсации морального вреда на сумму 200 млн грн. Об этом сообщает Радио Свобода.

Ранее в интервью Схемам Коломойский рассказал о двух "проходимцах", которые якобы устраивают "провокации" против него. Он назвал Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Также он пообещал их "вывести на свет божий".

После этого американцы, которые являются клиентами Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа, подали заявление в ГПУ о том, что Коломойский якобы угрожал им убийством.

В исковом заявлении в Голосеевский райсуд говорится, что слова Коломойского в интервью о том, что Фруман и Парнас являются "аферистами" и "находятся под расследованием США", а также "собирают с людей деньги под поводом знакомства с Рудольфом Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа", повредили чести, достоинству и деловой репутации Парнаса и Фрумана, которые являются "уважаемыми бизнесменами в своей стране".

Также отдельные фразы олигарха были расценены как угроза жизни и здоровью.

При этом адвокат Фрумана и Парнаса утверждает, что они, в случае выигрыша, планируют передать всю сумму компенсации народу Украины.

Коломойский отказался комментировать изданию эту информацию, чтобы это "не расценили как попытку повлиять на суд".