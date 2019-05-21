В ГПУ поступило заявление на Коломойского об угрозах убийством

Игорь Коломойский (скриншот видео)

В Генпрокуратуре получили заявление граждан США Игоря Фрумана и Льва Парнаса о том, что якобы олигарх Игорь Коломойский угрожал им убийством. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную", - сказала она.

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На вопрос, есть ли уже какая-то реакция на заявление, Сарган ответила: "Пока еще нет. Реакция должна быть в первую очередь у Госбюро расследований (ГБР), куда подано. Нам подана копия".

Она пояснила, что ГПУ сейчас в любом новом деле выступает лишь в роли процессуальных руководителей. "Поэтому все вопросы должны быть к непосредственным следователям по тому или иному делу. В данном случае это к ГБР", - сказала Сарган.

Она уточнила, что об открытии уголовного производства решение будет принимать именно ГБР.

В ГБР нас попросили перезвонить через час для уточнения информации. В повторном разговоре пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова сказала: "На данный момент к нам не поступало такое заявление".

В пресс-службе Нацполиции в ответ на просьбу подтвердить информацию о поступлении заявления на Коломойского попросили направить им письменный запрос.

Адвокат американцев Алина Самарец подтвердила корреспонденту LIGA.net информацию о подаче такого заявления.

Она сказал, что заявление "о том, что Коломойский угрожал убийством моим клиентам" направлено генпрокурору Юрию Луценко, главе МВД Арсену Авакову и главе ГБР Роману Трубе.

Самарец уточнила, что Фруман и Парнас обратились в украинские правоохранительные органы именно по совету их адвоката Рудольфа Джулиани.

Адвокат говорит, что вывод о том, что Коломойский угрожает им убийством, ее клиенты сделали на основании его фразы из интервью Схемам о том, что "будут они выведены на свет божий".

"Они это расценили как угрозу убийством", - сказала Самарец.

О реакции правоохранителей на заявление адвокату пока ничего неизвестно. По ее словам, они должны принять решение об открытии уголовного дела в течение 24 часов с момента подачи заявления.