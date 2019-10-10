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Зеленский прокомментировал поездки украинцев в РФ

Зеленский прокомментировал поездки украинцев в РФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
10.10.2019, 22:22

Президент считает, что запрещать такие поездки - неправильно

Президент Владимир Зеленский в ходе своего пресс-марафона прокомментировал поездки граждан Украины на территорию страны-агрессора России.

Говоря о тех людях, которые едут в РФ на заработки, президент констатировал, что это вина и власти, и самого человека. "Обе стороны виноваты. Если у нас нет альтернативы - человек что-то ищет", - пояснил он.

Те люди, которые ездят к родственникам, говорит Зеленский, могут проводить обмен информацией. "Это я вижу как плюс", - добавил глава государства.

При этом Зеленский подчеркнул, что в случае задержания на территории РФ украинцец тем самым создаст проблемы для власти. 

"Вы же понимаете, что если завтра вы будете за решеткой - это будет наша большая проблема, потому что будут увеличивать фонд обмена и нам вас нужно будет возвращать. Потому что вы - граждане Украины", - сказал он.

Зеленский констатировал, что в условиях строительства демократического государства неправильно запрещать людям такие поездки. А для того, чтобы украинцы без повода не ездили к агрессору президент предлагает проводить с ними коммуникацию при помощи телевидения и СМИ.

"Нужно обеспечивать людей. Все, что нужно делать - поднимать экономику. И никто не будет никуда уезжать. А тот, кто уехал - будет возвращаться", - считает он.

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