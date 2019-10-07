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В СБУ рассказали, как ФСБ пыталась завербовать украинца

В СБУ рассказали, как ФСБ пыталась завербовать украинца - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
07.10.2019, 13:52

По данным СБУ, мужчину пытались завербовать при пересечении госграницы на пункте пропуска Новоазовск

Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки украинца российскими спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что в мае 2019 года во время пересечения государственной границы на КПП Новоазовск жителя Хмельницкой задержали представители пограничной службы ФСБ РФ.

По данным СБУ, угрожая уголовным преследованием за надуманные правонарушения, его заставили согласиться на конфиденциальное сотрудничество.

"Мужчина под давлением подписал согласие на сотрудничество с органами ФСБ РФ, получил псевдоним и инструкции. Связь с куратором должен был поддерживать через телефонное приложение", - уточнили в СБУ.

Мужчине поставили задачи собирать персональную и служебную информацию о сотрудниках Управления СБУ в Хмельницкой области, местах дислокации военных объектов в регионе.

"Вернувшись домой, он проигнорировал задачи, обратился в СБУ и подробно рассказал об обстоятельствах вербовки", - отметили в СБУ.

Хмельницкий горрайонный суд учел это и освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

  • 24 сентября контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили очередную провокацию спецслужб РФ, направленную на дискредитацию действующих работников украинских контролирующих органов во время частных визитов в Россию.
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Россия сбу вербовка новоазовск
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