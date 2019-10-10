Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ФСБ похитили в Крыму проукраинского активиста – экс-нардеп

ФСБ похитили в Крыму проукраинского активиста – экс-нардеп - Фото
Олег Приходько (фото - Александра Сурган/Крым.Реалии)
10.10.2019, 09:55

Силовики оккупантов не сообщают никакой информации о задержании

В оккупированном Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом Крым.Реалии сообщил депутат VII созыва, проживающий в Евпатории, Эдуард Леонов.

"Вчера вечером об этом сообщила дочь Олега Приходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Отвезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет", - сказал Леонов.

Читайте также: Путин возьмет столько пленных, сколько ему будет нужно – Сенцов

Силовики оккупантов комментариев о задержании пока не давали.

Справка. По информации Крым.Реалии, в феврале сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько. Они изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, а также бытовую технику и CD-диски. После этого Приходько доставили в Семфирополь, где его допрашивали о деятельности и связях с материковой Украиной.

Читайте также: В Крыму могут "посадить" любого – Денисова

 

Напишите нам
Крым фсб олег приходько эдуард леонов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 