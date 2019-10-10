ФСБ похитили в Крыму проукраинского активиста – экс-нардеп

Олег Приходько (фото - Александра Сурган/Крым.Реалии)

В оккупированном Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом Крым.Реалии сообщил депутат VII созыва, проживающий в Евпатории, Эдуард Леонов.

"Вчера вечером об этом сообщила дочь Олега Приходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Отвезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет", - сказал Леонов.

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Силовики оккупантов комментариев о задержании пока не давали.

Справка. По информации Крым.Реалии, в феврале сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько. Они изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, а также бытовую технику и CD-диски. После этого Приходько доставили в Семфирополь, где его допрашивали о деятельности и связях с материковой Украиной.

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