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На моем месте мог оказаться каждый – экс-узник Кремля

На моем месте мог оказаться каждый – экс-узник Кремля - Фото
Александр Кольченко (фото: Сергей Долженко/ЕРА)
10.09.2019, 15:15

Александр Кольченко рассказал о цене беспечности

Освобожденный экс-узник Кремля Александр Кольченко не подозревал, что мог представлять интерес для российский спецслужб. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с Олегом Сенцовым.

"Свое попадание в эту компанию я оцениваю как случайное. На моем месте мог оказаться кто угодно, кто занимался протестной деятельностью", - поделился соображениями Кольченко.

Однако, по его словам, ошибочным было и его беспечное поведение.

"Я пренебрег безопасностью. Я свое беспечное поведение могу пояснить тем, что я себя оценивал как того самого неуловимого Джо. Я просто думал, что не представляю какого-либо серьезного интереса для спецслужб, но оказалось все немного иначе", - подытожил он.

Справка. Александр Кольченко - левый активист из Крыма. В мае 2014-го российские спецслужбы арестовали его по подозрению в подготовке теракта и участии в "Правом секторе" (в РФ эта организация запрещена). "Суд" оккупантов приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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