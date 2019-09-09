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Российский адвокат предостерег украинцев от посещения Крыма и РФ

Российский адвокат предостерег украинцев от посещения Крыма и РФ - Фото
Николай Полозов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 22:45

Полозов констатировал, что многие украинцы по-прежнему посещают оккупированный полуостров и Россию

Российский адвокат Николай Полозов предостерегает граждан Украины от посещения оккупированного Крыма, а также территории РФ. Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

Он уточнил, чем может быть чревато посещение оккупированного полуострова либо же страны-агрессора России: "Многие украинские граждане ведут себя достаточно беспечно. Будто нет никакой оккупации, войны. Многие до сих пор ездят отдыхать в Крым, многие ездят непосредственно в Россию. И гарантии, что кого-то из них не схватят и не назначат террористом или диверсантом, или кем-то еще, никто не дает", - отметил Полозов.

Адвокат добавил: объяснять людям риски обязаны также СМИ и государство.

  • В августе в МинВОТ сообщили об увеличении потока людей через админграницу с Крымом.
  • ГПСУ позже показала искусственные очереди, созданные там российскими пограничниками - смотреть видео.
  • Сегодня стало известно о задержании ФСБ двух граждан Украины на админгранице с Крымом.

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Николай Полозов аннексия Крыма визит в Крым Россия
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