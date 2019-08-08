Увеличился поток людей через админграницу с Крымом - МинВОТ

Фото: dpsu.gov.ua

В течение июля 2019 административную границу в Херсонской области с временно оккупированном Крымом в обоих направлениях пересекли 347 100 человек и 57 819 транспортных средств. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"По сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилось на 33,31%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 38,09%", - отмечается в сообщении.

Фото: mtot.gov.ua

КПВВ Чонгар в направлении подконтрольной территории Украины пересекли 83 754 человек и 14 861 единиц транспортных средств, в обратном направлении 94096 человек и 15713 единиц транспортных средств;

КПВВ Каланчак - 66 355 человек и 7092 единиц транспортных средств соответственно, в обратном направлении 75832 человек и 7965 автомобилей;

КПВВ Чаплинка - 11 897 человек и 5601 единиц транспортных средств соответственно; в обратном направлении 15166 человек и 6587 единиц транспортных средств.

"Граждане Украины, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, закупки необходимых товаров, получения услуг", - уточнили в пресс-службе.

Министерство по вопросам оккупированных территорий вводит мониторинг на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на административной границе с оккупированным Крымом в форме анонимного анкетирования. 20 июня 2019 года сообщалось , что

Читайте также: Зеленский: Мы упростим правила посещения Крыма