Зеленский: Мы упростим правила посещения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени процедура посещения оккупированного Крыма будет упрощена для переселенцев. Об этом он сообщил во время встречи с представителями украинской и крымскотатарской диаспор в Турции.
"Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - сказал Зеленский.
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