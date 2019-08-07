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Зеленский: Мы упростим правила посещения Крыма

Зеленский: Мы упростим правила посещения Крыма - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.08.2019, 16:29

Нововведения будут распространяться исключительно на вынужденных переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени процедура посещения оккупированного Крыма будет упрощена для переселенцев. Об этом он сообщил во время встречи с представителями украинской и крымскотатарской диаспор в Турции.

"Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - сказал Зеленский.

  • Сегодня Владимир Зеленский прибыл в Анкару. Он проведет в Турции два дня. У президента запланированы переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин.
  • 5 августа в пресс-службе президента, сообщили что во время визита Зеленский посетит Стамбул, где встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем І.

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