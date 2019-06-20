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20.06.2019, 11:39

На КПВВ с оккупированным Крымом введут анонимное анкетирование

На КПВВ с оккупированным Крымом введут анонимное анкетирование - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

В МинВОТ отметили, что анонимное анкетирование позволит изучить, а затем проанализировать проблемы жителей аннексированного РФ полуострова

Министерство по вопросам оккупированных территорий вводит мониторинг на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на административной границе с оккупированным Крымом в форме анонимного анкетирования. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юсуф Куркчи, передает Укринформ.

"В ближайшее время МинВОТ будет осуществляться мониторинг потребностей украинских граждан с временно оккупированных территорий на КПВВ на административной границе с Автономной Республикой Крым – Чаплинка, Каланчак и Геническ в форме анонимного анкетирования", - отметил он.

Куркчи разъяснил, что, согласно c прошлогодним мониторингом, большинство жителей временно оккупированных территорий ездит на подконтрольную правительству Украины территорию для оформления документов, за другими административными услугами, медицинским обслуживанием. Люди совершают поездки, связанные с обучением своих детей. Часть жителей приезжает на отдых или с целью воспользоваться "безвизом" для путешествия за границу.

"Анонимное анкетирование позволит изучить, а затем проанализировать проблемы, с которыми сталкиваются жители временно оккупированного Крыма", - добавил он.

По его словам, МинВОТ разработало соответствующие анонимные анкеты с целью изучения общественного мнения, определение потребностей жителей временно оккупированных территорий и повышения качества предоставления административных и других видов услуг жителям оккупированного Крыма, которые посещают подконтрольную Украине территорию.

29 мая 2019 года Куркчи сообщил, что за время строительства моста через Керченский пролив российские археологи добыли свыше одного миллиона артефактов. 

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Теги: МинВОТ, Крым, анкетирование, Юсуф Куркчи
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