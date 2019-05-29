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29.05.2019, 19:45

Археологи РФ присвоили миллионы крымских артефактов - МинВОТ

Археологи РФ присвоили миллионы крымских артефактов - МинВОТ - Фото
Фото: pixabay.com

В министерстве призывают ЮНЕСКО взять под контроль и реагировать на подобные нарушения со стороны России

За время строительства моста через Керченский пролив российские археологи добыли свыше одного миллиона артефактов. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, передает Укринформ.

В министерстве подчеркивают, что для сохранения объектов культурного наследия на территории оккупированного Крыма необходим мониторинг специальной миссии ЮНЕСКО и оперативное реагирование по всем фактам нарушений со стороны России.

"Необходим инструмент введения санкций на уровне международных организаций. Должна быть создана ситуация, когда участие ученых в научных мероприятиях на территории Крыма будет создавать угрозу их научной карьере", - отметил Куркчи.

Он подчеркнул, что по российскому законодательству, в частности, были перерегистрированы Бахчисарайский историко-культурный заповедник, историко-архитектурный заповедник Неаполь Скифский, Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Ялтинский историко-литературный музей и другие объекты культуры, на территории которых стали возможны незаконные археологические раскопки.

Как отметил чиновник, с 2014 по 2017 годы было выдано более 90 разрешений на проведение археологических раскопок на территории Крымского полуострова.

24 мая глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил, что Меджлис крымскотатарского народа пока не получал сигналов со стороны президента о его желании встретиться и поговорить об оккупированном Россией Крыме.

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Теги: Крым, оккупация, археологи
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