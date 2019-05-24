Чубаров о Зеленском: Говорить о Крыме не зовет - наверное, думает

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Меджлис крымскотатарского народа пока не получал сигналов со стороны президента о его желании встретиться и поговорить об оккупированном Россией Крыме. Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает Крым.Реалии.



Он отметил, что Меджлис готов поделиться с Владимиром Зеленским и его администрацией информацией, способной помочь освободить украинских граждан, которых удерживают в России и аннексированном Крыму по политическим мотивам.

"Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, что до этого было сделано, что делается, и самое главное - что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента - мы это сделаем. Пока еще таких сигналов о том, что сядем и поговорим по Крыму, такого не было", - сказал глава Меджлиса.

По словам Чубарова, президент Украины не сможет обходить стороной вопрос Крыма и крымских татар.

Глава Меджлиса добавил, что новая администрация президента "судя по всему, пока изучает, с чего начать".

20 мая Чубаров выразил свое огорчение тем, что не услышал в инаугурационной речи Зеленского слов, которые поддержали бы людей в Крыму.