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20.05.2019, 12:59

Чубаров: В своей речи Зеленский не дал надежду людям в Крыму

Чубаров: В своей речи Зеленский не дал надежду людям в Крыму - Фото
Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа огорчился, что новый президент не высказал четкую поддержку жителям Крыма, в частности, крымским татарам

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Народный депутат Рефат Чубаров не услышал в инаугурационной речи Владимира Зеленского слов, которые поддержали бы людей в Крыму. Об этом он заявил в комментарии журналистам.

"Я огорчен тем, что я не услышал слово "Крым" в выступлении, не услышал хотя бы одним предложением такие слова по поводу Крыма и людей в Крыму, в частности, к крымским татарам, которые людям давали бы надежду", - сказал он.

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Чубаров отметил, что в речи Зеленского он также не услышал завершение мысли о готовности "на все ради мира".

"Я хочу очень четких высказываний и очень ясной позиции, в том числе президента… Все, что происходит и будет происходить в нашей стране, я лично буду рассматривать через призму возвращения Крыма, через восстановление территориальной целостности Украины", - сказал он.

Всех, кто будет этому способствовать, подчеркнул Чубаров, он будет поддерживать.

Сегодня в своей инаугурационной речи по поводу вступления в должность президента Зеленский заявил, что Крым и Донбасс – "это украинская земля, где мы потеряли не только территорию, мы потеряли самое главное – людей".

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Теги: Рефат Чубаров, Владимир Зеленский, инаугурация, аннексия Крыма
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