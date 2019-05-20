Речь Владимира Зеленского на инаугурации: полный текст

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

В своей речи на церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский заявил о роспуске парламента, попросил не вешать его портреты в кабинетах, рассказал, на что готов ради прекращения войны в Донбассе, а также призвал всех украинцев, разбросанных по миру, вернуться в Украину.

Приводим полный текст выступления:

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"Дорогие украинцы! После победы на выборах мой шестилетний сын сказал: "Папа, я по телевизору видел – говорят, что Зеленский президент. Выходит, что я тоже президент?" И тогда это прозвучало, как детская шутка, но потом я понял, что на самом деле это истина. Потому что каждый из нас – президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа. И это наш общий шанс, за который мы несем совместную ответственность. И только что не только я принимал присягу, каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украины. Представьте себе громкие заголовки: "Президент не платит налоги", "Выпивший президент промчал на красный свет", "Президент потихоньку крадет, потому что ж все так делают". Вы все согласны, что это позор. Вот что я имею в виду, когда говорю, что каждый из нас – президент.

С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину которую мы оставляем нашим детям. Каждый из нас на своем месте сможет сделать все для развития Украины. Европейская страна начинается с каждого. Да, мы выбрали путь в Европу. Но Европа – не где-то там, она здесь (при этом он приложил палец к голове, - ред.). И когда Европа будет здесь (снова приложил руку к голове, - ред.), она будет здесь (обвел рукой зал ВР, - ред.), она будет в Украине. И это наша общая мечта.

Но у нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб в Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас – переселенец. Те, кто потерял собственный дом, и те, кто открыл двери собственного дома, разделив эту боль. И каждый из нас – заробитчанин. Да, те, кто не нашел себя дома, а нашел заработок на чужбине, те, кто в борьбе с бедностью вынужден терять собственное достоинство. Но мы все это преодолеем, потому что каждый из нас – украинец. Мы все – украинцы, не существует больших или меньших, правильных или неправильных. Все украинцы – от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, Харькове и Донецке, в Днепре и Одессе – мы все украинцы", - эти слова зал встретил аплодисментами.

"И мы должны быть едины, ведь только тогда мы сильны. И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире, нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов – тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, Австралии и Африке – я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой, мы ждем вас. Сувениров из-за границы не нужно, привезите нам, пожалуйста, свои знания, опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху. Скептики скажут: это фантастика, это невозможно. Но, может, это и есть наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное, вопреки всему. Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик бились и защищали честь своей страны, и сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами – в обороне родной земли, японцами – в технологиях, швейцарцами – в умении счастливо жить друг с другом, невзирая на любые разногласия. И наша самая первая задача – прекращение огня в Донбассе", - сказал он, и в этом месте зал вновь зааплодировал.

"Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что? Могу заверить: ради того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории, никогда. История несправедлива, это правда. Не мы начали эту войну. Не мы начали, но нам эту войну заканчивать", - сказал Зеленский.

После чего перешел на русский: "И мы готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных".

"Наш следующий вызов – это возвращение утерянных территорий. Честно говоря, мне кажется, что эта формулировка не совсем корректна, потому что невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это украинская земля, где мы потеряли не только территорию, мы потеряли самое главное – людей", - сказал он и снова перешел на русский язык: "И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они украинцы".

В это время из зала сделал замечание лидер Радикальной партии Олег Ляшко: "Они понимают украинский язык", на что Зеленский сказал: "Они понимают украинский язык? Да? Большое спасибо. Спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко. Потому что украинец - а мы все украинцы, где бы мы ни жили – потому что украинец – это не в паспорте, украинец – это здесь, в сердце. Я точно это знаю. Знаю от бойцов, которые защищают Украину, наших героев, как украиноязычных, так и русскоговорящих".

"Я хочу сейчас обратиться к ним: не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые отдают жизни за страну каждый день. И я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение. Это достойное, а главное – стабильное финансовое обеспечение, это ваши жилищные условия, законные отпуска после выполнения заданий, для вас и ваших семей. Надо не рассказывать о стандартах НАТО, а создавать это, создавать эти стандарты.

Безусловно, кроме войны, есть еще очень много бед, которые делают украинцев несчастливыми. Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места. Это медицина, об улучшении которой говорят преимущественно те, кто никогда не лежал с ребенком в обычной больнице. Это мифические украинские дороги, которые строятся и ремонтируются только в чьем-то бурном воображении. Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем, правительство и есть нашей проблемой". Это просто цитата.

Я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое только разводит руками и говорит: "Мы ничего не сможем сделать". Это неправда. Можете. Вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят. Какие-то избирательные аплодисменты, я же говорю от народа. И мое избрание доказывает: граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей – возможностей откатов, потоков, дерибанов.

Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу. И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент – не икона, не идол. Президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза. Я могу еще много чего сказать, но украинцы хотят не слов, а действий. Так что, уважаемые депутаты (он сделал паузу, в зале раздался смех, - ред.), вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет, будем с вами работать.

А потому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки. А также я прошу вас уволить с должностей главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины. И это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы.

Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине! Давайте поаплодируем".

"И напоследок. Очень коротко. Дорогой народ, на протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Я чувствовал так сердцем. Это была не только моя работа, правда, это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо", - завершил он свое выступление.