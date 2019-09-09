ФСБ задержала двух украинцев на КПВВ в Крыму: что инкриминируют

Административная граница с АРК (Фото: Госпогранслужба Украины)

Пограничники Федеральной службы безопасности России в понедельник заявили о задержании на административной границе с оккупированным Крымом двух граждан Украины. Об этом со ссылкой на "пограничное управление ФСБ" на полуострове пишет Крым.Реалии.

По информации силовиков страны-агрессора, задержанные якобы находятся в федеральном розыске.

Один из них - 40-летний житель Хмельницкой области. Он следовал на полуостров через пункт пропуска Джанкой. Утверждается, что "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".

Другой мужчина, по информации ФСБ, местный житель, был задержан в российском пункте пропуска Армянск при выезде с полуострова. Он якобы разыскивается с 2016 года "за совершение кражи с причинением значительного ущерба".

Обоих задержанных, имена которых не публикуются, передали российской полиции.

В августе в МинВОТ сообщили об увеличении потока людей через админграницу с Крымом.

В ГПСУ позже показали искусственные очереди, созданные там российскими пограничниками - смотреть видео.

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