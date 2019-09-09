Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ФСБ задержала двух украинцев на КПВВ в Крыму: что инкриминируют

ФСБ задержала двух украинцев на КПВВ в Крыму: что инкриминируют - Фото
Административная граница с АРК (Фото: Госпогранслужба Украины)
09.09.2019, 15:17

Пограничники страны-агрессора утверждают, что задержанные находятся в федеральном розыске

Пограничники Федеральной службы безопасности России в понедельник заявили о задержании на административной границе с оккупированным Крымом двух граждан Украины. Об этом со ссылкой на "пограничное управление ФСБ" на полуострове пишет Крым.Реалии.

По информации силовиков страны-агрессора, задержанные якобы находятся в федеральном розыске.

Один из них - 40-летний житель Хмельницкой области. Он следовал на полуостров через пункт пропуска Джанкой. Утверждается, что "с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова".

Другой мужчина, по информации ФСБ, местный житель, был задержан в российском пункте пропуска Армянск при выезде с полуострова. Он якобы разыскивается с 2016 года "за совершение кражи с причинением значительного ущерба".

Обоих задержанных, имена которых не публикуются, передали российской полиции.

  • В августе в МинВОТ сообщили об увеличении потока людей через админграницу с Крымом.
  • В ГПСУ позже показали искусственные очереди, созданные там российскими пограничниками - смотреть видео.

Читайте также: Семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев: фото

Напишите нам
Крым фсб задержание украинцы админграница
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 