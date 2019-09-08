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Семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев: фото

Семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев: фото - Фото
Олег Сенцов и Владимир Зелеснкий (фото - Офис президента)
08.09.2019, 13:50

Вчера Олег Сенцов в рамках обмена прилетел в Киев

Семья освобожденного режиссера Олега Сенцова пересекла админграницу со оккупированным Крымом и направляется в Киев для встречи. Об этом сообщил собственник телекомпании ATR Ленур Ислямов в Facebook.

"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админграницу с оккупированным Крымом. Направляются в Киев , обняться с сыном, отцом, мужем. Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились. Но в Крыму борьба продолжается", - отметил Ислямов.


Фото: facebook.com/Ленур Ислямов

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Владимир Зеленский обмен Олег Сенцов
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