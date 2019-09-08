Семья Сенцова пересекла админграницу с Крымом и едет в Киев: фото

Олег Сенцов и Владимир Зелеснкий (фото - Офис президента)

Семья освобожденного режиссера Олега Сенцова пересекла админграницу со оккупированным Крымом и направляется в Киев для встречи. Об этом сообщил собственник телекомпании ATR Ленур Ислямов в Facebook.

"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админграницу с оккупированным Крымом. Направляются в Киев , обняться с сыном, отцом, мужем. Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились. Но в Крыму борьба продолжается", - отметил Ислямов.





Фото: facebook.com/Ленур Ислямов