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07.09.2019, 17:51

Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета

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Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолетаКак украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета

В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля

Офис президента опубликовал фото из самолета, на котором в Украину вернулись 35 незаконно удерживаемых в России украинцев.

Ранее сегодня произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных, среди которых подозреваемый по делу МН17 Владимир Цемах.

Президент Владимир Зеленский рассказал, как работали над обменом, и какие шаги планируются в дальнейшем.

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен, назвав его, возможно, первым шагом к миру. В то же время правительство Нидерландов выразило сожаление о том, что Украина передала России Цемаха.

 

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Теги: политзаключенный, пленный, обмен
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