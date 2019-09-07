Глава МИД Нидерландов: Мы сожалеем о передаче Цемаха России

Стеф Блок (фото - ЕРА)

Правительство Нидерландов сожалеет о том, что Украина передала России подозреваемого в причастности к катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в своем послании парламенту, сообщает nu.nl.

По его словам, правительство Нидерландов неоднократно на самом высшем уровне контактировало с Украиной, чтобы не допустить включения Цемаха в списки на обмен с Россией.

Голландская прокуратура настаивала на том, чтобы подозреваемый оставался доступным для расследования по MH17. Именно из-за этих переговоров по Цемаху, сообщает Блок, Украина отложила обмен.

Вместе с тем, по словам министра, Нидерланды смогли допросить Цемаха, прежде чем он был передан России.

"Тем не менее, правительство глубоко сожалеет о его передаче России", - сказал министр иностранных дел Нидерландов.

Блок также отметил, что его правительство критикует давление со стороны России, которая настаивала, чтобы Цемах был частью обмена. Блок еще раз напомнил, что Россия обещала сотрудничать в расследовании дела MH17.

Ранее сегодня произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных, среди которых и Цемах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Цемах ранее был допрошен в Украине с учетом всех требований европейских партнеров. В том числе, по его словам, подозреваемого допросили члены нидерландской следственной группы.