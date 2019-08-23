Пограничники показали очереди на админгранице с Крымом: видео

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В ГПСУ подчеркнули: такая ситуация создается искусственно силовиками страны-агрессора России

В Госпогранслужбе Украины показали очереди на административной границе между материковой территорией и оккупированным Крымом. Соответствующее видео опубликовано на странице Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ.

Пограничники подчеркнули: очереди наблюдаются из-за действий оккупантов. Российские силовики искусственно создают накопление транспорта для демонстрации "туристического сезона" на полуострове. В ГПСУ уточнили, что сегодня в очереди на КПВВ Чонгар в Херсонской области стояли около 250 автомобилей. Несмотря на это, за полные сутки 22 августа на полуостров всего проследовало порядка четырех сотен автомобилей.

"По словам граждан, оккупанты осматривают почти все транспортные средства, совсем не торопясь это делать, из-за чего образовалась искусственная очередь", - добавили в Госпогранслужбе.

  • 8 августа в МинВОТ заявили об увеличении потока людей через админграницу.
  • До этого стало известно о намерении оккупантов выяснять цели поездок людей на материк.

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Теги: админграница, Крым, очереди, кпвв чонгар
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