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16.06.2019, 09:10

На админгранице с Крымом будут выяснять цели поездок на материк

На админгранице с Крымом будут выяснять цели поездок на материк - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

"В ближайшее время" на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом будут проводить анонимное анкетирование

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решили провести мониторинг целей поездок жителей оккупированного Россией Крыма на материковую Украину. Об этом сообщил первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, передает Крым.Реалии.

По его словам, такой мониторинг "позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с какими сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции".

"Мы проводили предварительные мониторинги и можем сказать, что основная часть обращается за решением проблем документирования, другая – за получением медицинских услуг. Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше – на отдых или по другим делам", – сообщил Куркчи.

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Теги: Крым, оккупация, админграница, когранконтроль
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