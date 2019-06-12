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12.06.2019, 07:07

В школах Крыма оккупанты кормили детей просроченными продуктами

В школах Крыма оккупанты кормили детей просроченными продуктами - Фото
Иллюстративное фото: shutterstock.com

Виновным должностным лицам назначили наказание в виде штрафов

Так называемая прокуратура Крыма выявила нарушения в сфере организации питания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях временно оккупированного Симферополя. Об этом сообщают Крым. Реалии.

В двух школах, детсаду и колледже обнаружены продукты без маркировки и с истекшим сроком годности.

"Выявлены нарушения, выразившиеся в истребовании непредусмотренных документов с родителей для получения детьми бесплатного питания, неправомерного сокращения продолжительности перемен, на которых производится отпуск учащимся горячего питания, а также незаконного сбора учителями с родителей денежных средств в наличной форме для производства расчета учениками за полдники", – говорится в сообщении.

По данным фактам открыты дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.8 КоАП России (нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).

В ведомстве сообщили, что виновным должностным лицам назначено наказание в виде штрафов.

Комментариев администрации учебных заведений на данный момент нет.

В начале 2018 года в  пробах  молочной продукции, которую поставляют в детских сады, школы и пионерские лагеря Крым, специалисты выявили растительные жиры и антибиотики.

22 ноября 2018 года зафиксировали незаконный слив канализационных вод в озера Чокрак и Ковш в городе Саки.

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Теги: Крым, дети, питание, просроченные продукты
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