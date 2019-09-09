Дело "крымских диверсантов". Украинец просит Путина о помиловании

Андрей Захтей до ареста (фото - страница ВКонтакте)

Получивший от оккупантов Крыма шесть лет и шесть месяцев тюрьмы по делу "украинских диверсантов" Андрей Захтей просит президента РФ Владимира Путина помиловать его. Об этом Крым.Реалии сообщила супруга узника России Оксана.

"Письмо уже отправлено. Это не простое решение. Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен", - сказала она.

При этом она и супруг, говорит Оксана Захтей, счастливы за возвратившихся в Украину узников Кремля.

"Я хочу сказать, что мы искренне рады за всех, кто оказался на свободе, в особенности за их семьи. Собственно, такими же мотивами было продиктовано решение Андрея. Он использует любой шанс, чтобы побыстрее оказаться дома с родными", - отметила она.

Оксана Захтей побывала у супруга в "колонии №1" Симферополя, заявив после этого об ухудшении здоровья политзаключенного.

Читайте материал: "Ночью Путин собрал совещание". Как начиналось вторжение в Крым