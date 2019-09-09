Хлеб прилипал к потолку. Экс-узник Кремля рассказал о тюрьмах РФ

Павел Гриб (фото - пресс-служба ОПУ)

Освобожденный из российского заточения Павел Гриб рассказал УНИАН об условиях, в которых в РФ содержали политзаключенных.

По его словам, тюремщики садили украинцев в разные камеры и не выдавали средств личной гигиены.

"Закинули в "хату" (камеру? – ред.), переодеться не дали, мыла не дали. Камера была на одного. Украинца к украинцу не посадят", - описал Гриб его этапирование в СИЗО "Лефортово".

Однако, по его словам, в этом изоляторе кормили лучше, чем в других.

"В "Лефортово" давали хлеб нормального качества. Для сравнения, мне до этого давали хлеб, который можно было забросить к потолку - и он там прилипал. Что-то среднее между хлебом и тестом", - рассказал экс-политзаключенный о качестве питания в российских СИЗО.

Нелегко, по словам Гриба, было организовать "досуг": техническое оснащение камер было на низком уровне. Приходилось коротать время за чтением книг и рисованием.

"Из развлечений - только радио. Я два года не мог понять, как его включать: жму на кнопку, а надо было поворачивать громкость. Книгу на следующий день дали, фантастику "Метро 2033". Затем были еще книги. Рисовал картинки - всякие узоры. Делать было нечего - начал рисовать, чтобы подарить друзьям, когда вернусь", - рассказал Гриб.

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