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Освобожденный из плена Станислав Клых в реанимации - СМИ

Освобожденный из плена Станислав Клых в реанимации - СМИ - Фото
Станислав Клых
07.09.2019, 19:09

Известно, что российские тюремщики периодически госпитализировали Клыха в психиатрические больницы

Политзаключенный Станислав Клых, который сегодня прибыл из РФ в Киев, направлен в реанимационное отделение из-за плохого состояния здоровья. Об этом ТСН сообщила мама освобожденного в 2016 году Геннадия Афанасьева, которая находилась в клинике Феофания, куда привезли украинцев.

Всего в больницу были направлены 11 украинцев: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

"Состояние у Стаса [Клыха] очень плохое, о других пока не знаю", — сказала она.

Кольченко и Панова, по ее словам, разместили в палатах ЛОР-отделения.

В декабре 2018 года Клых написал открытое письмо, в котором сообщил о своем критическом состоянии здоровья - возможной гангрене и подозрении на рак.

Станислав был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны". Его пытали при задержании и во время предварительного следствия, и это сказалось на его психическом здоровье.

Из российской тюрьмы Клыха периодически госпитализировали в психиатрические больницы, где применяли медикаментозное воздействие.

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политзаключенный пленный станислав клых
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