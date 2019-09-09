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Клых не в реанимации, а в спецотделении – главврач Феофании

Клых не в реанимации, а в спецотделении – главврач Феофании - Фото
Станислав Клых
09.09.2019, 14:13

При этом он отказался конкретизировать состояние освобожденного украинца, сославшись на конфиденциальность личных данных

Освобожденный из российского незаконного заключения Станислав Клых находится не в реанимации, а в специализированном отделении военного госпиталя. Об этом во время брифинга сообщил главный врач Феофании Игорь Семенив.

Также информацию о тяжелом состоянии Клыха в эфире канала 24 опровергла омбудсмен Людмила Денисова.

"Вы понимаете, все то время, которое ему довелось терпеть в российских пыточных, это очень тяжело выдержать. Поэтому ему необходима поддержка и время, чтобы выздороветь", - сказала Денисова.

По словам главврача Феофании, Клых был переведен в специализированное отделение военного госпиталя, где получает специализированную помощь, которая не предоставляется в Феофании.

Он отказался конкретизировать состояние освобожденного украинца, сославшись на конфиденциальность личных данных.

Ранее о том, что после возвращения в Украину Клых был госпитализирован в реанимацию, сообщила ТСН со ссылкой на маму освобожденного в 2016 году Геннадия Афанасьева.

В РФ Клых был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны". Его пытали при задержании и во время предварительного следствия, и это сказалось на его психическом здоровье.

Из российской тюрьмы Клыха периодически госпитализировали в психиатрические больницы, где применяли медикаментозное воздействие.

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