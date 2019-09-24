ФСБ задерживает украинцев, пересекающих границу с РФ - СБУ

ФСБ (фото - сайт боевиков в Донбассе)

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили очередную провокацию спецслужб РФ, направленную на дискредитацию действующих работников украинских контролирующих органов во время частных визитов в Россию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сентябре 2019 года ФСБ РФ незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины при пересечении российско-украинской границы.

В ходе осмотра авто инспектора у него якобы были найдены товары двойного назначения.

Украинец был помещен в изолятор временного содержания, где его пытались склонить к признанию факта преступления.

По информации СБУ, спецслужбы РФ хотели использовать ситуацию для проведения информационной кампании "очернения" представителей власти в Украине.

Однако, из-за отсутствия доказательств, украинец был освобожден из-под стражи.

По возвращении в Украину таможенник сообщил СБУ о факте задержания российскими спецслужбами.

СБУ сообщает, что в зоне повышенного риска спецслужб РФ продолжают находиться украинские военнослужащие, представители власти, правоохранители, участники АТО, активисты и члены национально-патриотических объединений и движений.

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