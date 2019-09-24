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ФСБ задерживает украинцев, пересекающих границу с РФ - СБУ

ФСБ задерживает украинцев, пересекающих границу с РФ - СБУ - Фото
ФСБ (фото - сайт боевиков в Донбассе)
24.09.2019, 13:27

СБУ сообщает, что в зоне повышенного риска спецслужб РФ находятся украинские военнослужащие, представители власти, правоохранители, участники АТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили очередную провокацию спецслужб РФ, направленную на дискредитацию действующих работников украинских контролирующих органов во время частных визитов в Россию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сентябре 2019 года ФСБ РФ незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины при пересечении российско-украинской границы. 

В ходе осмотра авто инспектора у него якобы были найдены товары двойного назначения.

Украинец был помещен в изолятор временного содержания, где его пытались склонить к признанию факта преступления. 

По информации СБУ, спецслужбы РФ хотели использовать ситуацию для проведения информационной кампании "очернения" представителей власти в Украине. 

Однако, из-за отсутствия доказательств, украинец был освобожден из-под стражи.  

По возвращении в Украину таможенник сообщил СБУ о факте задержания российскими спецслужбами.

СБУ сообщает, что в зоне повышенного риска спецслужб РФ продолжают находиться украинские военнослужащие, представители власти, правоохранители, участники АТО, активисты и члены национально-патриотических объединений и движений.

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фсб рф российско-украинская граница
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