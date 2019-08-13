СБУ: Во Львове поймали и изгнали из страны "дипломата-шпиона"

Во Львове поймали шпиона РФ (Фото: СБУ)

Во Львовской области СБУ разоблачила местного жителя на выполнении разведзаданий для спецслужб России. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности 13 августа.

Установлено, что собранные данные злоумышленник передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

"Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году", - сообщили в спецслужбе, рассказав, что злоумышленник собирал различного рода информацию. В частности, о политиках и обещественниках, подразделениях украинских войск, силовиках и полицейских, а также иностранных инструкторах.

Ему уже сообщили о подозрении в государственной измене. Материалы направили в суд.

Что касается дипломата, его уже объявили персоной нон-грата и выдворили с территории Украины за деятельность, несовместимую с консульской.

31 июля стало известно о задержании СБУ экс-сотрудника полиции за шпионаж для ФСБ РФ.

10 июля в спецслужбе заявили о разоблачении подполковника Национальной гвардии, который имеет российское гражданство и якобы собирал секретную информацию об украинских военных в Донбассе.

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