В США заподозрили российскую программу FaceApp в шпионаже

Чак Шумер (фото - ЕРА)

Лидер сенатского меньшинства в США Чак Шумер призвал Федеральное бюро расследований и Федеральную торговую комиссию проверить на предмет угрозы нацбезопасности и частной жизни приложение для ретуширования портретных фото FaceApp. Его разработали в путинской России.

Лидер демократов Сената опубликовал у себя в Twitter открытое письмо к директору ФБР Кристоферу Рэю и председателю ФТК Джо Саймонсу.

Шумер пишет, что программой "пользуются миллионы американцев", причем при установке она "требует от пользователей предоставить полный и не подлежащий отмене доступ к их личным фотографиям и данным".

В соцсетях из-за FaceApp - настоящий бум "как я буду выглядеть в старости": разработанное на основе искусственного интеллекта приложение позволяет состаривать портретные снимки. Также можно их омолаживать, менять пол и совершать иные манипуляции.

Пример возможностей программы - до и после ретуши:

"Расположение FaceApp в России вызывает вопросы о том, как и когда компания предоставляет доступ к данным американцев третьим лицам. Включая, возможно, власти других стран", - предостерегает Шумер.

В компании из Санкт-Петербурге отрицают продажу или передачу личных данных третьим лицам. Напомним, именно в этом городе находилась (или находится до сих пор) та самая пропагандистская "фабрика российских троллей": одно из подразделений информационных войск РФ в противостоянии с Западом и Украиной в частности.

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