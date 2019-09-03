СБУ предупреждает: поездка в Крым может плохо кончиться - видео

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Это уже не первый случай, когда ФСБ РФ незаконно задерживает украинцев при пересечении границы с временно оккупированным Крымом

Спецслужбы РФ совершают незаконные задержания украинцев во время пересечения админграницы с территорией оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины

По информации СБУ, сотрудники ФСБ РФ без объяснения причины задержали жителя Львовской области в пункте пропуска "Джанкой". 

Гражданин Украины отказался сотрудничать с российскими спецслужбами, хотя на него совершалось физическое и психологическое давление, после чего он был вынужден подписать какой-то документ и был возвращен на контролированную украинским правительством территории. 

У него отобрали авто, документы и деньги в сумме 2 000 евро. 

СБУ предупреждает, что в зоне риска повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр граждан - военнослужащие, правоохранители, участники АТО (ООС), представители патриотических организаций и даже обыкновенные туристы. 

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Теги: война, Крым, сбу, фсб рф
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