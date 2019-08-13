Россия и боевики пытаются вербовать бойцов ВСУ в соцсетях: видео

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В СБУ отмечают активность российских спецслужб

Военная разведка СБУ фиксирует многочисленные попытки вербовки украинских военных со стороны спецслужб России и боевиков в Донбассе при помощи соцсетей. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безпасности Украины.

Спецслужбы РФ и так называемые МГБ ЛДНР пытаются установить личные контакты в соцсетях под видом женских профилей с украинскими бойцами. В Службе безопасности заявили, что установили вербовочный подход к руководителю подразделения ВСУ в районе ООС в Донбассе.

"Установлено, что через одну из соцсетей подконтрольное российским спецслужбам лицо установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим. Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВС Украины. После чего пыталась получить от офицера информацию военного и общественно-политического характера", - сказано в сообщении.

Отмечается, что украинскому бойцу было предложено собирать информацию для ФСБ России за деньги. Ему даже пообещали возможность выезда в Россию и предоставления там жилья. Впрочем, военный обо всем этом рассказал украинской спецслужбе.

В СБУ напомнили, что граждане, которые добровольно сообщили о своей вербовке и не совершили преступных действий, от ответственности освобождены.

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Теги: вербовка, украинские военные, Донбасс, российские спецслужбы
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