ФСБ РФ терроризирует украинцев, которые рыбачат на Азове: видео

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Служба безопасности Украины заявляет, что инцидент произошел в 2018 году в акватории Азовского моря

Контрразведка Службы безопасности Украины заявляет, что в 2018 году ФСБ РФ задержала двух украинцев, которые на законном оснований рыбачили с катера недалеко от Бердянска, и арестовала их, вынудив затем дать неправдивые показания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.  

Украинцев в принудительном порядке доставили в Ейск Краснодарского края РФ, где допросили и потребовали подписать неправдивые показания, по которым они якобы занимались браконьерством. После отказа им начали угрожать обвинениями в "шпионаже и диверсионной деятельности" (до 20 лет тюрьмы).

ФСБ провела "повторный" осмотр судна рыбаков и "нашла" оружие, взрывчатку и наркотики. 

Находясь перед реальной угрозой тюрьмы, украинцы были вынуждены дать неправдивые показания. Против них открыли дело по ч. 3 ст. 256 и ч. 1. ст. 258-1 УК РФ.  

Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ, а после освобождения на них был наложен штраф и конфисковано имущество в пользу страны-агрессора. 

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Теги: сбу, терроризм, фсб рф, азовское море
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