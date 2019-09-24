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В Крыму могут "посадить" любого – Денисова

В Крыму могут "посадить" любого – Денисова - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.09.2019, 09:35

По данным Омбудсмена, в оккупированных районах Донбасса террористы используют заключенных как дешевую рабочую силу

На территории временно оккупированного Россией Крыма любому человеку грозит заключение без всяких на то причин и надлежащей защиты. Об этом на совещании ОБСЕ в Варшаве заявила уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Радио Свобода.

К таким выводам омбудсмен пришла на основании проверки обеспечения прав человека на оккупированных территориях, а также информации от правозащитников и жертв произвола.

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"Оккупационная власть продолжает безосновательно задерживать граждан Украины. В Крыму любому грозит лишение свободы без всяких причин и надежд на справедливую защиту", - сообщила Денисова.

Она также сообщила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "оккупационная власть использует заключенных, как бесплатную рабочую силу".

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Людмила Денисова Донбасс Крым права человека обсе плен заключенные
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