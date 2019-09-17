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Делегация Украины ушла с заседания ОБСЕ из-за "российского Крыма"

Делегация Украины ушла с заседания ОБСЕ из-за "российского Крыма" - Фото
Фото: пресс-служба ОБСЕ
17.09.2019, 14:54

В Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств стран-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека

В знак протеста против заявлений пропагандистов СМИ РФ о "российском Крыме" украинская делегация ушла из зала заседаний Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во время обсуждения темы свободы слова. Об этом сообщил канал ATR.

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами касательно дальнейших действий", - рассказала корреспондент с места событий в Варшаве.

Во время заседания главред пропагандистских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская назвала захваченный РФ полуостров "российским". Ее выступление прервали, сославшись на международные документы.

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Также прервали речь гендиректора пропагандистского канала "Миллет" Эрвина Мусаева: он начал жаловаться на блокаду Крыма со стороны материковой Украины.

Справка. РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.

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