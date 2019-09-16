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Крым вернется в состав Украины - Волкер

Крым вернется в состав Украины - Волкер - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.09.2019, 07:07

Cпецпредставитель Госдепартамента подчеркнул, что США имеют "очень жесткую позицию по Крыму"

Cпецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер верит в то, что страна-агрессор Россия вернет временно оккупированный Крым. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1.

Отвечая на вопрос, верит ли он в то, что однажды Россия вернет Крым Украине, Волкер сказал: "Да, да, я верю. Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма. Относительно этого было заявление Майкла Помпео прошлого года".

Он подчеркнул, что такая же позиция и в ЕС. "Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому, что время меняет все, и одного дня, думаю, Крым вернется в состав Украины", - подчеркнул Волкер.

  • Ранее Волкер заявил, что санкции по Крыму будут сохраняться, пока Россия продолжает оккупацию.

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Курт Волкер Майкл Помпео Украина Крым
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