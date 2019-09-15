Волкер: Украину не будут подталкивать к выборам на условиях РФ

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Чтобы придти к выполнению формулы Штайнмайера, нужно, чтобы Россия вывела свои войска из Донбасса, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью ТСН.

"Я часто общаюсь с моими французскими и немецкими коллегами и знаю, что они не видят возможностей для местных выборах в среде, которая до сих пор контролируют российские силы. Я не вижу сценария, что Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными", - сказал Волкер.

По его словам, прежде всего должна быть установлена безопасность, и только после этого возможны выборы и другие политические шаги, которых требуют минские соглашения. Стабильность, по мнению Волкера, может быть обеспечена введением миротворцев.

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