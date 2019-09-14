"Особого статуса" Донбасса в Конституции не будет - Пристайко

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что по условиям минских соглашений Украина не обязана закреплять "особый статус" оккупированных территорий Донбасса в Конституции. Об этом Пристайко сказал на пресс-конференции во время ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Европейская правда.

Он обратил внимание, что Россия требует от Украины внести изменения в Конституцию, закрепив там "особый статус" ОРДЛО.

"Мы обращаем внимание россиян и готовы им еще раз прочитать эту норму - кстати, она записана на русском языке, Украина взяла обязательство по созданию статуса для этих регионов на основе децентрализации. Это тот процесс децентрализации, который сейчас уже внедряется в Украине", - сказал глава МИД.

Он отметил, что на оккупированных территориях должны понимать, что "шанс их развития, - децентрализация".

"Особого статуса для Донбасса в Конституции не будет", - сказал Пристайко.

Вопрос предоставления ОРДЛО "особого статуса" поднимается в "формуле Штайнмайера", которая будет обсуждаться на ближайшей встрече лидеров стран нормандской четверки.