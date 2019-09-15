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Волкер: Санкции за Крым будут оставаться, пока длится оккупация

Волкер: Санкции за Крым будут оставаться, пока длится оккупация - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.09.2019, 22:45

Спецпредставитель Госдепа не видит причин для ослабления санкций против России

Санкции по Крыму будут сохранятся, пока Россия продолжает оккупацию, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу 1+1.

"Мы много работаем, самостоятельно и вместе с ЕС, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств", - заявил Волкер.

По его словам, если Россия будет выполнять минские соглашения так, как обязалась это делать, будет рассмотрено ослабление санкций. "Но санкции по Крыму будут оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма. Другие санкции так же... Пока РФ не выполняет Минских договоренностей, поэтому нет почвы ослаблять любые из этих санкций", - сказал Волкер.

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Курт Волкер санкции оккупация крыма
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