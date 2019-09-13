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С РФ нужен диалог, а не санкции - президент Финляндии

С РФ нужен диалог, а не санкции - президент Финляндии - Фото
Саули Ниинисте (скриншот видео ФАКТИ ICTV)
13.09.2019, 14:40

В качестве примера Ниинисте приводит недавний обмен заключенными между Киевом и Москвой

Президент Финляндии Саули Ниинисте сомневается, что экономичеческие санкции против РФ смогут усмирить агрессию Кремля. Об этом он рассказал во время встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) (онлайн трансляция).

"Были те, кто говорили, что после санкций российская экономика рухнет, и они должны будут отступить. Этого не случилось и у меня сомнения, что это произойдет в будущем. Если мы будем мыслить только черное или белое, то мы обречены на провал", - объясняет свою позицию президент.

По словам финского лидера, необходимо выстраивать диалог с агрессорами. В качестве примера Ниинисте назвал недавний обмен пленными между Украиной и Киевом.

"Нам нужны достижения малых вещей, чтобы на них основывать большие", - подытожил он.

На сегодняшней конференции президент Владимир Зеленский рассказал о своем видении вопроса санкций и введения миротворческого контингента в Донбасс.

  • 20 июня Европейский Совет помимо "годового" пакета крымских санкций против РФ, на шесть месяцев продлил секторальные санкции ЕС против России - связанные с неисполнением минских соглашений. 
  • 12 сентября ЕС на полгода продлил санкции против РФ.

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