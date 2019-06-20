В ЕС продлили еще один тип санкций против России

Фото: pixabay.com

Сегодня, 20 июня, Европейский Совет, помимо "годового" пакета крымских санкций против РФ, на 6 месяцев продлил секторальные санкции ЕС против России - связанные с неисполнением минских соглашений. Об этом сообщил в Twitter представитель Европейского Совета Пребен Ааманн.

"Российские (секторальные) санкции единогласно продлены на следующие шесть месяцев из-за отсутствия имплементации минских соглашений", - написал он.

Об этом решении сообщил в Twitter и посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Второе за сегодня важное решение Евросоюза - лидеры ЕС согласовали продление секторальных санкций против РФ до января 2020 года. Надеюсь на завершение всех юридических процедур к Саммиту Украина - ЕС. Выводы #JIT (Joint Investigation Team - ред.) также подтвердили ответственность РФ как за катастрофу МН17, так и за агрессию против Украины", - написал дипломат.

Сегодня Евросоюз продлил крымские санкции до 23 июня 2020 года.