ЕС продлил крымские санкции еще на год

Евросоюз (фото - depositphotos.com)

Евросоюз продлил крымские санкции до 23 июня 2020 года. Об этом пишут на сайте Совета ЕС.

Санкции включают:

- запрет на ввоз товаров из Крыма или Севастополя в ЕС;

- запрет на инвестиции в Крым или Севастополь (европейцы не могут покупать недвижимость и предприятия в Крыму, финансировать крымские компании, европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты полуострова, кроме случаев крайней необходимости);

- экспорт в Крым товаров и технологий, которые можно использовать в разведке, энергетике, добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции с России не снимут, пока она не вернет оккупированный Крым.

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