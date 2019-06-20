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20.06.2019, 17:13

ЕС продлил крымские санкции еще на год

ЕС продлил крымские санкции еще на год - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)

Санкции включают запрет на инвестиции в Крым и ввоз крымских продуктов в ЕС

Евросоюз продлил крымские санкции до 23 июня 2020 года. Об этом пишут на сайте Совета ЕС.

Санкции включают:

- запрет на ввоз товаров из Крыма или Севастополя в ЕС;

- запрет на инвестиции в Крым или Севастополь (европейцы не могут покупать недвижимость и предприятия в Крыму, финансировать крымские компании, европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты полуострова, кроме случаев крайней необходимости);

- экспорт в Крым товаров и технологий, которые можно использовать в разведке, энергетике, добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции с России не снимут, пока она не вернет оккупированный Крым. 

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Теги: санкции, Крым, евросоюз
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