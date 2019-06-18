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18.06.2019, 19:06

Меркель: Санкции с России не снимут, пока не вернет Крым

Меркель: Санкции с России не снимут, пока не вернет Крым - Фото
Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Санкции за аннексию Крыма могут быть сняты только после возвращения полуострова, заявила канцлер

Санкции против Москвы не будут сняты до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам двухсторонней встречи.

"Пока прогресса на этом фронте (по Донецку и Луганску – ред.) нет, до тех пор санкции не могут быть сняты, а санкции, которые касаются Крыма, могут быть сняты лишь после его возвращения Украине", - подчеркнула Меркель.

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Теги: санкции, Ангела Меркель, Крым
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