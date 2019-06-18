Меркель: Санкции с России не снимут, пока не вернет Крым

Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Санкции против Москвы не будут сняты до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам двухсторонней встречи.

"Пока прогресса на этом фронте (по Донецку и Луганску – ред.) нет, до тех пор санкции не могут быть сняты, а санкции, которые касаются Крыма, могут быть сняты лишь после его возвращения Украине", - подчеркнула Меркель.