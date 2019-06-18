Меркель: Санкции с России не снимут, пока не вернет Крым

Санкции против Москвы не будут сняты до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам двухсторонней встречи.
"Пока прогресса на этом фронте (по Донецку и Луганску – ред.) нет, до тех пор санкции не могут быть сняты, а санкции, которые касаются Крыма, могут быть сняты лишь после его возвращения Украине", - подчеркнула Меркель.
Санкции, введенные в отношении России за аннексию Крыма, могут быть сняты только после его возвращения Украине, заявила Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине pic.twitter.com/c9Ewp0mDoc— DW на русском (@dw_russian) 18 червня 2019 р.
Как сообщалось ранее, во время визита в Берлин Зеленский обратился к некоторым представителям немецкого бизнеса и политикам, которые предлагают отменить санкции против страны-агрессора России. Он подчеркнул, что не Украина начала эту войну.
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