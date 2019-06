Меркель стало плохо на встрече с Зеленским: видео

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, похоже, почувствовала серьезное недомогание. Она сама признала это, но теперь уверяет, что чувствует себя хорошо, передает Reuters.

На записи, опубликованной DW, видно, что тело Меркель довольно сильно дрожит, в то время как Зеленский рядом стоит спокойно. Агентство отмечает, что в Берлине сейчас около +30.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7