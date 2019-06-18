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18.06.2019, 06:18

Зеленский заночевал в Берлине. Что у него в программе сегодня

Зеленский заночевал в Берлине. Что у него в программе сегодня - Фото
Владимир Зеленский (фото — проесс-служба президента)

Президент Украины и канцлер ФРГ проведут рабочий обед, после которого состоится совместная пресс-конференция - в 14:45 по Киеву

В ночь на 18 июня самолет президента Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Берлина "Тегель". Об этом пишет Укринформ.

Сначала он встретится сегодня с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, а в 13:30 по киевскому времени перед ведомством канцлера Ангелы Меркель запланирована официальная церемония встречи с военными почестями. 

Позднее во дворце Bellevue Зеленский встретится с местным коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и рядом немецких политиков.

Финальным аккордом программы первого официального визита Зеленского в Германию станет ужин с руководством немецких топ-компаний, которые действуют в Украине, и вечером украинская делегация отбудет в Киев.

Вчера президент совершил первый визит во Францию (фоторепортаж).

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Теги: визит, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, берлин
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