Зеленский заночевал в Берлине. Что у него в программе сегодня

Владимир Зеленский (фото — проесс-служба президента)

В ночь на 18 июня самолет президента Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Берлина "Тегель". Об этом пишет Укринформ.

Сначала он встретится сегодня с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, а в 13:30 по киевскому времени перед ведомством канцлера Ангелы Меркель запланирована официальная церемония встречи с военными почестями.

Позднее во дворце Bellevue Зеленский встретится с местным коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и рядом немецких политиков.

Финальным аккордом программы первого официального визита Зеленского в Германию станет ужин с руководством немецких топ-компаний, которые действуют в Украине, и вечером украинская делегация отбудет в Киев.

Вчера президент совершил первый визит во Францию (фоторепортаж).

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