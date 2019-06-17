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17.06.2019, 23:32

Визит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортаж

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Визит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортаж
Визит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортаж
Визит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортажВизит президента Зеленского в Париж. Как это было: фоторепортаж

Встреча президентов прошла в Елисейском дворце

Сегодня, 17 июня, в Елисейском дворце французской столицы прошла встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эмманюэля Макрона

Основные темы встречи - война в Донбассе и переговоры в рамках нормандского формата, а также сотрудничество стран, в частности, в сфере экономики. 

На пресс-конференции Макрон заявил, что Франция готова провести переговоры в нормандском формате, когда наступит время и будут сделаны определенные шаги, чтобы эти переговоры подтвердили намерения сторон. Президент Франции также заявил, что разделяет и поддерживает стремление Зеленского к миру.

"Президент Зеленский сказал, что это приоритет мандата восстановить мир, заставить оружие замолчать и пойти на путь переговоров с сепаратистами, которые (переговоры – ред.) уже начались", - сказал он.

Позже украинский президент уточнил, что к переговорам с сепаратистами Украина не готова.

Завтра, 18 июня, Зеленский встретится с президентом Германии.

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Фото: ЕРА, пресс-служба АП, Twitter посла Франции в Украине 

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Теги: Владимир Зеленский, эмманюэль макрон
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