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12.06.2019, 15:55

Стало известно, когда Зеленский встретится с президентом Германии

Стало известно, когда Зеленский встретится с президентом Германии - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - EPA)

На 18 июня запланирована встреча президента Украины с Франком-Вальтером Штайнмайером

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18 июня примет в берлинской резиденции Бельвю президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба немецкого президента.

В расписании, которое предоставила пресс-служба, указано: "18 июня - переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским".

Других деталей встречи в Бельвю пока нет.

Позднее стало известно, что в этот день запланирована встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с Зеленским.

Накануне у Зеленского запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

24 мая канцлер провела телефонный разговор с Зеленским. Стороны обсудили сотрудничество в нормандском формате.

31 мая Зеленский встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Он принял приглашение президента Франции в ближайшее время посетить Париж.

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Теги: Владимир Зеленский, эмманюэль макрон, Франк-Вальтер Штайнмайер
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