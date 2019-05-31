Зеленский принял приглашение Макрона посетить Париж

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский принял приглашение президента Франции Эмманюэля Макрона и в ближайшее время осуществит визит в Париж. Об этом стало известно после встречи Зеленского с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, которая состоялась сегодня в Киеве, сообщает пресс-служба АП.

Зеленский заявил, что солидарность Франции с Украиной в качестве партнера в нормандском формате и в различных международных группах и организациях крайне необходима для сохранения безопасности и отстаивания норм и принципов международного права на континенте.

Участники встречи уделили значительное внимание дальнейшему углублению двустороннего политического диалога и укреплению сотрудничества между Украиной и Францией, в частности в торгово-экономической сфере.

Зеленский отметил много интересных совместных проектов, которые реализуются в Украине, - например, обновление системы водоснабжения в Мариуполе.

Напомним, Зеленский уже встречался с Макроном в Париже во время избирательной кампании.