Зеленский сказал, о чем говорил с Макроном: "О жизни, о главном"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном говорили "о жизни, о главном". Об этом он сказал в комментарии журналисту Радио Свобода.
"Очень классная, теплая атмосфера", - сказал Зеленский.
"Обсуждали самые важные вопросы для украинского общества. О чем говорили? О жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе", - добавил он.
«Про життя, про головне говорили»
Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський розповів про зустріч з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/0kch6xcdi4— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 квітня 2019 р.
Сегодня в Елисейском дворце Макрон встретился с Зеленским. Сейчас проходит встреча президента Франции с президентом Украины Петром Порошенко.