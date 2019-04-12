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12.04.2019, 19:42

Зеленский сказал, о чем говорил с Макроном: "О жизни, о главном"

Зеленский сказал, о чем говорил с Макроном: "О жизни, о главном" - Фото
Фото: ЕРА

Кандидат в президенты сказал, что была "очень классная, теплая атмосфера"

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном говорили "о жизни, о главном". Об этом он сказал в комментарии журналисту Радио Свобода.

"Очень классная, теплая атмосфера", - сказал Зеленский.

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"Обсуждали самые важные вопросы для украинского общества. О чем говорили? О жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе", - добавил он.

Сегодня в Елисейском дворце Макрон встретился с Зеленским. Сейчас проходит встреча президента Франции с президентом Украины Петром Порошенко.

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Теги: Владимир Зеленский, франция, эмманюэль макрон
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